ANCOM va prezenta, in aceasta saptamana, documentatia pentru licitatia 5G

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va prezenta spre consultare publica, in aceasta saptamana, documentele privind licitatia pentru licentele necesare furnizarii de servicii din generatia a cincea (5G), a declarat Eduard Lovin, vicepresedinte al institutiei."A fost publicat recent decretul privind promulgarea mult-asteptatei Legi Codul Comunicatiilor. ANCOM va pune in consultare publica tot pachetul de documente tehnico-economice pentru organizarea ... citeste toata stirea