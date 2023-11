Tehnologia Generative AI incepe sa fie folosita in solutiile de securitate, iar analistii spun ca trebuie sa fie un mix intre interactiunea umana si generative AI. Mai mult, Gen. AI nu trebuie sa inlocuiasca niciodata anumite calitati pe care numai un analist uman le poate aplica, sustine Andra Cazacu, director, industry analist relations, Bitdefender/"Generative AI este acoperit in rapoartele de analisti de industrie destul de mult, inclusiv in cum poate fi aplicata practic in solutiile de ... citeste toata stirea