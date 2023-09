Sistemul judiciar din tara noastra a devenit, in decurs de cativa ani, o structura de tip piramidal, ce poate fi controlata de cei aflati in varf, adica de o mana de judecatori si procurori, in mainile carora se afla cariera fiecarui magistrat din Romania, sustine Andrea-Anamaria Chis, fost judecator si fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, in studiul "Folosirea (in)adecvata a puterii in sistemul judiciar din Romania" publicat in revista Institutului de Stiinte Politice si ... citeste toata stirea