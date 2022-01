Andrei Frunza, CEO BestJobs: 2021 a fost cel mai bun an din istoria companiei. Crestere accelerata a cererii pentru serviciile noastre de recrutare

Anul 2021 a fost pentru plaforma de recrutare online BestJobs cel mai profitabil an din istorie, a declarat pentru Profit.ro CEO-ul companiei, Andrei Frunza. El spune ca EBITDA a depasit pragul de 2 milioane euro, iar business-ul a revenit la nivelul anului 2019 din punctul de vedere al cifrei de afaceri, depasind 6 milioane de euro."A fost un an bun pentru piata muncii, un an de revenire economica in care companiile au dat toate semnele ca au invatat sa gestioneze noua realitate, au prins ... citeste toata stirea