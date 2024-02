Angel Tilvar: "Cooperarea militara dintre Romania si Italia va creste nivelul de rezilienta in actualul context de securitate"

Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a afirmat, in contextul unei intrevederi cu oficiali din Ministerul Apararii din Italia, in marja Reuniunii Interguvernamentale Romania-Italia, ca rezilienta necesara pentru depasirea provocarilor recente poate fi obtinuta printr-o colaborare extinsa in cadrul aliantelor si prin coordonare adecvata in plan bilateral, informeaza news.ro.Potrivit MApN, in marja Reuniunii Interguvernamentale Romania-Italia organizata, miercuri si joi, la Roma, ministrul Aparari, ... citește toată știrea