Dronele rusesti care au cazut in luna august si in luna septembrie pe teritoriul romanesc, in Delta Dunarii, au fost lovite in prealabil de apararea antiaeriana ucraineaza, a declarat Angel Tilvar, ministrul Apararii Nationale, ieri, in Senat, la programul Ora Guvernului."La acest moment, expertizele tehnice cu privire la fragmentele ridicate din cele doua locatii sunt finalizate, iar raportul a fost inaintat Parchetului General, pentru instrumentarea dosarului deschis, conform procedurilor", ... citeste toata stirea