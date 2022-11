ANGEL TILVAR, MINISTRUL APARARII NATIONALE"Pensiile militare sunt pensii ocupationale"

Guvernul nu se va atinge de pensiile militarilor, pentru ca ele vor ramane in categoria pensiilor ocupationale, a declarat Angel Tilvar, ministrul Apararii Nationale, la finalul saptamanii, pentru Digi24.ro. Declaratia ministrului Tilvar vine in contextul in care Guvernul discuta cu Comisia Europeana despre reformarea sistemului de pensii publice."Pensiile militare sunt pensii ocupationale si discutiile cu Comisia Europeana nu reprezinta un lucru extraordinar, asa se procedeaza. Este o maniera ... citeste toata stirea