Angel Tilvar: "Modernizarea Fortelor Navale reprezinta o prioritate pentru MApN"

Modernizarea Fortelor Navale Romane reprezinta o prioritate strategica pentru MApN, tinand seama de provocarile de securitate din regiunea Marii Negre, care sunt amplificate de contextul geopolitic actual, in care razboiul de agresiune al Federatiei Ruse impotriva Ucrainei intra in cel de-al patrulea an, a afirmat, luni, ministrul Apararii, Angel Tilvar, informeaza Agerpres.El a informat, intr-o postare pe Facebook, ca s-a intalnit, la sediul Ministerului Apararii Nationale, cu presedintele ... citește toată știrea