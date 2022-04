ANL - obligata sa achite unei cliente aproape 100.000 euro pentru lipsa de folosinta a unui imobil in cartierul Henri Coanda

O clienta a Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL) a obtinut in instanta, printr-o decizie definitiva, obligarea institutiei la plata sumei de 95.550 euro pentru lipsa de folosinta a unui imobil in cartierul bucurestean Henri Coanda, in perioada august 2015 - august 2020. Anterior, la Tribunalul Bucuresti, clienta a obtinut si plata sumei de 1.580 euro pe luna pana la data predarii efective a locuintei, dar, in urma contestatiei ANL, Curtea de Apel Bucuresti a anulat aceasta obligatie. ... citeste toata stirea