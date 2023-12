Temperaturile vor fi usor mai coborate in regiunile extracarpatice in saptamana Craciunului, apoi vremea devine mai calda in ultima saptamana din 2023, potrivit prognozei pe urmatoarele 4 saptamani transmisa vineri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).4 - 11 decembrieValorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a tarii. Regimul pluviometric va fi usor excedentar in regiunile sud-estice, iar in rest va fi in general ... citeste toata stirea