Agentia Nationala pentru Ocupare a Fortelor de Munca (ANOFM) a semnat cu asocierea formata din Power Net Consulting (lider), Phoenix IT si Next Generation Business un contract pentru realizarea unei platforme care va integra toate serviciile. Contractul a fost semnat pentru suma de 27,99 milioane de lei, fara TVA, de la un estimat de 28,15 milioane de lei, fara TVA.Platforma va deveni operationala peste 9 luni."Proiectul eSPOR, prin obiectivele sale, este in concordanta cu Acordul de ... citeste toata stirea