Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sanctionat cu avertisment Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce a constatat ca personalul institutiei ar fi filmat fara temei legal in timpul actiunilor de control. In plus, ANPC a fost obligata sa inceteze filmarile si sa stearga toate inregistrarile video."Sanctiunea a fost aplicata ca urmare a efectuarii unei investigatii demarate in urma unor sesizari referitoare la ... citeste toata stirea