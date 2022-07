ANPC trage un semnal de alarma: Cererile de insolventa din prima jumatate a acestui an le depasesc pe cele din intreg 2021

Cererile de insolventa din partea persoanelor fizice din prima jumatate a acestui an le depasesc pe cele din intreg anul trecut, informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a inregistrat, in prima jumatate a acestui an, un numar de cereri de deschidere a procedurii de insolventa mai mare decat cele primite in cursul intregului an 2021.Insolventa este definita ca fiind acea situatie in care o persoana fizica nu ... citeste toata stirea