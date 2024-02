ANRE confirma sanctionarea cu amenzi de 537 mil. lei a EFT Furnizare, Freepoint Commodities Europe, Nova Power & Gas si Tinmar Energy. Compania Tinmar Energy primeste cea mai mare amenda, de 364 mil. lei

Patru companii din energie, EFT Furnizare, Freepoint Commodities Europe, Nova Power & Gas si Tinmar Energy, au fost sanctionate de ANRE cu 537 mil. lei, conform unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)."Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat in unanimitate in data de 19.01.2024 sanctionarea cu amenzi contraventionale din cifra de afaceri a 4 operatori economici din sectorul energiei electrice, pentru nerespectarea de catre acestia a prevederilor ... citește toată știrea