Mediul antreprenorial din Romania s-ar putea confrunta in urmatorii cinci-sapte ani cu o problema pe zona de transfer generational, pentru ca foarte multe companii locale vor ajunge simultan la etapa transferului spre generatia urmatoare, ceea ce va aduce schimbari importante in business, in relatiile de afaceri, atrage atentia Lucian Bondoc, managing partner la Bondoc si Asociatii. In plus, tehnologia se schimba mult mai rapid acum si putin din experienta anterioara poate fi folosita in ... citeste toata stirea