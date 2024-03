Anuarul ZF Top 1.000 cele mai mari companii din Romania apare astazi, 20 martie. Primele 1.000 de companii din Romania au afaceri de 250 mld. euro, 48% din total

a(Trade Mark)Cifra de afaceri a primelor 1.000 de companii locale a ajuns in sapte ani la nivelul la care se afla intregul business romanesc la prima editie a catalogului a(Trade Mark)Catalogul realizat de ZF si Deloitte a ajuns la editia a saptea.Cifra de afaceri cumulata a celor mai marii 1.000 de companii din Romania a ajuns la 1.260 mld. lei (252 mld. euro) in 2022, adica 48% din businessul total si cea mai ridicata pondere atinsa in ultimii sapte ani, arata datele anuarului Top 1.000 ... citește toată știrea