Anumite acte si proceduri notariale pot fi intocmite/eliberate in forma electronica, proiect adoptat

Senatul a adoptat, luni, in plen, proiectul de lege al Guvernului privind activitatea notariala electronica prin care se reglementeaza regimul juridic al indeplinirii unor acte si proceduri notariale in forma electronica prin intermediul platformei informatice Top-not, conform Agerpres.S-au inregistrat 70 de voturi 'pentru' si 55 de abtineri.Platforma Top-not, ce urmeaza a fi dezvoltata, are ca scop si administrarea si stocarea actelor notariale, precum si a documentatiilor care au stat la