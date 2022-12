ANUNEs Digi genereaza bucurie in Spania

Digi Communications (DIGI) si-a anuntat clientii din Spania ca nu va creste tarifele la inceput de an 2023, cum vor proceda concurentii Movistar, Vodafone si Yoigo, operatorul roman plasandu-se astfel, pe piata iberica, alaturi de Orange, care sta in expectativa.Movistar si Vodafone s-au grabit si au anuntat, in Spania, ca vor creste tarifele, in medie, cu 6,8%, respectiv cu 6,5%, incepand cu luna ianuarie, iar Yoigo a decis deja din toamna sa urce preturile.Orange nu exclude o majorare pe ... citeste toata stirea