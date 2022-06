APAPR, catre participantii la Pilonul 2 ajunsi la varsta de pensionare: Nu este obligatoriu sa scoateti banii imediat !

Participantii la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) ajunsi la varsta de pensionare pot amana retragerea banilor acumulati in contul personal de pensie privata daca, in urma unui episod temporar de volatilitate al pietei financiare, activul net acumulat inregistreaza o scadere, explica presedintele Asociatiei Pensiilor Administrate Privat din Romania (APAPR), Radu Craciun."Un participant la Pilonul 2, in cazul in care a ajuns la varsta pensionarii, poate accesa banii acumulati ... citeste toata stirea