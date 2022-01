APAPR: Randament mediu de 5,9% pentru Pilonul II in 2021, adica un castig de 4,5 mld. lei pentru viitorii pensionari ai Romaniei

Cele sapte fonduri Pilon II, cu detineri cumulate semnificative la companiile listate la Bursa de la Bucuresti, au livrat in 2021 un randament mediu ponderat de 5,88%, care se traduce printr-un castig net de 4,5 miliarde de lei pentru viitorii pensionari."Randamentul mediu ponderat al celor 7 fonduri a fost de 5,88% in 2021, usor sub cel de 6,19% din 2020. Acest randament se traduce intr-un castig net pentru participanti in valoare de 4,5 miliarde de lei (910 milioane EUR) in 2021, usor peste ... citeste toata stirea