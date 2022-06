APAPR: Titlurile de stat au tras in jos performanta fondurilor de pensii private din primele 5 luni ale anului. Situatia este temporara. Actualul episod de volatilitate nu este nici primul, nici ultimul pentru Pilonul II !

Performanta negativa a fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul 2) inregistrata in primele cinci luni ale anului a fost efectul deprecierii portofoliului de titluri de stat, tip de activ in care administratorii au investit peste 50% din banii participantilor, in vederea incadrarii, astfel, in gradul de risc, a declarat presedintele Asociatiei Pensiilor Administrate Privat din Romania (APAPR), Radu Craciun. In ultimele 12 luni (iunie 2021 - iunie 2022), indicele de pret al tuturor ... citeste toata stirea