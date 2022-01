Apel de proiecte pentru productia de semiconductori

Ministerul Economiei a deschis, ieri, apelul de preselectie pentru potentialii participanti la Proiectul Important de Interes Comun European in Microelectronica si Tehnologia Comunicatiilor (IPCEI ME-CT). Obiectivul acestui apel este de a sprijini dezvoltarea domeniului microelectronicii in Romania, abordand una dintre provocarile existente la nivelul UE privind necesitatea dezvoltarii unitatilor de productie a semiconductorilor."Asa cum am promis, am deschis apelul de preselectie pentru ... citeste toata stirea