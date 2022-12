Aproape 40 de scoli si licee din Brasov vor fi dotate cu laptopuri, tablete si ale dispozitive IT&C. Tert - cel mai mare distribuitor TIC din Romania

Peste 4.000 de laptopuri si tablete si numeroase alte dispozitive IT&C vor fi livrate, in urmatoarele 12 luni, catre 16 scoli si 21 de colegii si licee de stat din orasul Brasov, ca parte a unui proiect care urmareste dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente mobile din domeniul TIC in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2.Finantat cu fonduri europene, contractul a fost semnat cu asocierea formata din B2B Digital (lider), Ask 4 IT si Wi-Novation, unicul ofertant in ... citeste toata stirea