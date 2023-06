Arctic, cel mai mare producator de electrocasnice din Romania, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 3,79 miliarde de lei, in urcare cu 8,3% fata de 2021, in timp ce pierderea neta s-a dublat, de la 72,6 milioane de lei la 141,1 milioane de lei.Compania are de recuperat creante de 728,5 milioane de lei, cu 14,9% mai putin fata de 2021, si trebuie sa plateasca datorii de 1,19 miliarde de lei, in scadere cu 3,99% fata de anul precedent.Cu peste 4.302 de angajati la finele anului ... citeste toata stirea