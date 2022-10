ARSENALUL NUCLEAR EUROPEAN SE MODERNIZEAZASUA inlocuiesc bombele nucleare din bazele europene

In contextul razboiului din Ucraina si a amenintarilor autoritatilor de la Kremlin cu utilizarea armelor nucleare, SUA au accelerat planurile privind amplasarea a noi bombe nucleara in bazele NATO din Europa, se arata intr-un articol publicat de Politico.eu.Conform sursei citate, decizia accelerarii acestui proces ar fi fost luata recent, la Bruxelles, in cadrul intalnirii ministrilor apararii din statele membre ale Aliantei, si se refera la faptul ca SUA vor livra in luna decembrie catre ... citeste toata stirea