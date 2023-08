Guvernul intentioneaza sa prelungeasca termenul de valabilitate pentru politele de asigurare emise de compania Euroins, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Autoritatea de Supraveghere Financiara si aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. ASF a decis in 17 martie 2023 retragerea autorizatiei pentru compania Euroins Romania, iar deschiderea procedurii de faliment a fost pronuntata de Tribunalul Bucuresti in data de 9 iunie 2023. Din acel moment, ... citeste toata stirea