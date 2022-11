Asirom taie masiv din capital pentru acoperirea pierderilor cumulate in ultimii ani

Pierderile Asirom Vienna Insurance Group inregistrate la finele anului 2021, in cuantum de 555,446 milioane de lei, vor fi acoperite prin diminuarea capitalului social al companiei cu 216,511 milioane de lei, plus prime de capital in suma de 273,931 milioane de lei si rezultatul reportat din surplusul realizat din reevaluarea rezervelor companiei, care se ridica la 65,004 milioane de lei. Operatiunea va fi supusa aprobarii actionarilor in doua parte a lunii noiembrie."Aprobarea acoperirii ... citeste toata stirea