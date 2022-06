Asito Kapital, despre un control ASF: A exercitat o presiune semnificativa prin perturbarea fluxului de activitate curenta

Asiguratorul Asito Kapital transmite in raportul anual ca, din punct de vedere al resurselor umane, un control efectuat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in luna mai 2021 "a exercitat o presiune semnificativa prin perturbarea fluxului de activitate curenta"."In perioada 10.05.2021 - 31.05.2021 a avut loc un control inopinat al Autoritatii de Supraveghere Financiara, desfasurat in baza Deciziei nr. 589 din data de 05.05.2021. In urma analizei circumstantelor privind natura si ... citeste toata stirea