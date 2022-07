ASOCIATIA ORASELOR DIN ROMANIA:"Modificarile fiscale propuse de MF vor diminua drastic bugetele locale"

Introducerea modificarilor propuse prin proiectul de ordonanta privind Codul Fiscal va conduce la diminuarea drastica a veniturilor pentru cea mai mare parte a unitatilor administrativ teritoriale va crea inechitati mari in calcularea impozitelor, ca urmare a folosirii unor valori de referinta cuprinse in studii de piata cu grad redus de aplicare generalizata si intocmite pentru alte scopuri decat cel de baza de impozitare, iar in unele cazuri poate produce cresteri ale impozitelor si taxelor ... citeste toata stirea