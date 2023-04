Businessul romanesc are 2.000 de firme mari care contribuie cu 50% la cifra de afaceri totala si alte 848.000 de IMM-uri (99,8% din total) care genereaza cealalta jumatate. IMM-urile au si ele un "strat" de firme mijlocii, puternice, care stau inca fiecare sub pragul de 50 mil. euro si 250 de salariati. Sunt in numar de 8.800 in 2021 si au o cifra de afaceri de 391 mld. lei (19% din total). Cele mai numeroase sunt insa microintreprinderile, peste 790.000, din care 200.000 sunt deja clasicele ... citeste toata stirea