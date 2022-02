ASTAZIPremierul a discutat cu specialistii solutiile de implementare a proiectului ELI-NP

Premierul Nicolae Ciuca a coordonat, astazi, reuniunea Comitetului interinstitutional privind proiectul Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics, intalnire in cadrul careia a fost prezentata situatia proiectului ELI-NP si au fost identificate solutii pentru ca acesta sa fie implementat pana la sfarsitul anului 2023, conform calendarului asumat, transmite Agerpres.Potrivit unui comunicat al Guvernului, s-a discutat, de asemenea, modul in care Romania se poate integra in consortiul ... citeste toata stirea