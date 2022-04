ASUS Romania: Piata locala a computerelor va scadea in acest an, pe fondul contextului politic incert din regiune. Vanzarile noastre vor atinge 120 milioane de dolari

Afacerile producatorului taiwanez ASUS in Romania au depasit anul trecut 135 milioane de dolari, pe fondul schimbarilor din portofoliul de produse, a declarat pentru Profit.ro Bogdan Ivascu, directorul general al subsidiarei din Romania. El spune ca incertitudinea din regiune va afecta vanzarile de computere din Romania, business-ul ASUS in Romania urmand sa atinga 120 milioane de dolari."La nivelul anului 2021 am reusit sa depasim cu putin pragul de 135 milioane de dolari (cifra atinsa si in ... citeste toata stirea