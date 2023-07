Mai multe impuscaturi au fost auzite vineri, in jurul orei 17.00 la Aeroportul International Chisinau. Conform unor informatii ale Ziarului de Garda din Republica Moldova, focurile au fost trase de un barbat care aterizase cu o cursa din Turcia.Cu regret informam publicul ca exista doua victime ale agresorului. Acestea si-au pierdut viata in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, la datorie. Autoritatile restabilesc situatia in zona. Agresorul va fi tras la raspundere de institutiile ... citeste toata stirea