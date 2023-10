Seful Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) spune ca armata va intra in curand in Fasia Gaza pentru a decima gruparea terorista Hamas si i-a indemnat pe soldati sa atace si sa distruga tot ce tine de miscarea palestiniana, relateaza The Times of Israel."Responsabilitatea noastra acum este sa intram in Gaza, sa mergem in locurile unde Hamas se pregateste, actioneaza, planifica, lanseaza. Sa-i atacam peste tot, fiecare comandant, fiecare operativ, sa distrugem infrastructura", le-a spus ... citeste toata stirea