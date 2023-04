In perioada 24 - 29 aprilie, inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) desfasoara actiuni de control operativ la nivel national, in scopul reducerii evaziunii fiscale din domeniul comertului cu amanuntul si prestarii serviciilor direct catre populatie, precum si in alte domenii economice in care, urmare analizelor de risc efectuate la nivelul institutiei pe baza informatiilor detinute, au fost identificate fenomene de indisciplina financiara ori slaba conformare la declarare, ... citeste toata stirea