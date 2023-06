De astazi, 16 iunie 2023, conducatorii auto au obligatia de a folosi, in timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri publice, luminile de intalnire sau luminile pentru circulatia diurna.Mai exact, este vorba despre modificarea adusa de Legea 168/2023 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.Legea 168/2023 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 521 din 13 iunie 2023 si intra in vigoare la 3 zile de la ... citeste toata stirea