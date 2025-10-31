Editeaza

Atentie, soferi: Mesajul CNAIR in legatura cu restrictiile de circulatie pentru lucrari de reparatii, reabilitari si consolidari la reteaua rutiera

Sursa: Ziarul Financiar
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 10:36
Autoritatile din Bulgaria au transmis o informare in care precizeaza ca pentru executarea unor lucrari de constructie si instalare in zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulatia rutiera pe podul Giurgiu - Ruse va fi restrictionata astfel, conform unui comunicat recent al CNAIR:
Marti, 04.11.2025, in intervalul orar 09:00 - 21:00 circulatia rutiera va fi inchisa, pe ambele ...citește toată știrea

