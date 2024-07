Atentie soferi: Ministrul Transporturilor anunta ca Valea Oltului se inchide timp de o luna

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca Valea Oltului se va inchide timp de o luna. In zona se vor face lucrari la autostrada Sibiu-Pitesti. Circulatia va fi oprita doar pe parcursul zilei.Lucrarile de pe un lot al Autostrazii A1 Sibiu - Pitesti presupun defrisarea padurii. Acest lucru pune in pericol circulatia pe DN 7 Valea Oltului. De aceea, autoritatile au decis sa interzica traficul auto, pe parcursul zilei, in perioada 8 iulie-9 august."Aceste lucrari nu pot fi facute sub ... citește toată știrea