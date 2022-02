ATITUDINEA AUR, SANCTIONATA DE PARLAMENTViolenta fizica si violenta verbala, interzise prin noul regulament al Camerei Deputatilor

Violenta fizica, constand in gesturi agresive, si violenta verbala, constand in injurii, invective sau calomnie la adresa altui parlamentar, sunt interzise, conform modificarii Regulamentului Camerei Deputatilor adoptat ieri. Majoritatea deputatilor a decis si interzicerea bannerelor in cadrul sedintei de plen, iar transmisiile live efectuate de catre alesi din plenul Camerei Deputatilor vor fi permise, dar numai din perimetrul arondat grupului parlamentar respectiv. Hotararea de modificare a ... citeste toata stirea