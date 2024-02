AUR a dat startul cursei interne pentru candidatura la prezidentiale

AUR anunta ca a dat startul cursei interne pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidentiale din acest an, inscrierile in competitie fiind deschise in perioada 16 februarie - 16 martie, conform unui comunicat de presa al partidului."In perioada 16 februarie - 16 martie, fiecare dintre cei pe care voi, romanii, considerati ca pot fi cu succes un presedinte mai bun decat Klaus Iohannis sau fiecare dintre romanii care adera la cei patru piloni ai AUR - natiune, familie, credinta si ... citește toată știrea