Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus la Senat un proiect de lege privind interzicerea comercializarii sarii iodate, destinata consumului uman, pentru hrana animalelor, precum si pentru utilizarea in industria alimentara, anunta formatiunea, vineri, potrivit News.ro.Potrivit AUR, in Romania, de peste 25 de ani, in alimentatia oamenilor consumul de sare iodata are caracter obligatoriu. "Doar concentratia de iod a fluctuat de-a lungul acestei perioade, ca si forma de folosire a iodului. ... citeste toata stirea