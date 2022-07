AUR cere ministrului Energiei Virgil Popescu si premierul Nicolae Ciuca sa-si asume afirmatia ca George Simion ar fi "trompeta ruseasca"

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a solicitat, astazi, ministrului Energiei Virgil Popescu si premierului Nicolae Ciuca sa-si asume afirmatia facuta in mod repetat ca George Simion ar fi "trompeta ruseasca" si sa ia masuri. Formatiunea afirma ca, in situatia in care un ministru al Guvernului are cunostinta despre agenti de influenta ai unei puteri straine, acesta are obligatia de a informa autoritatile competente si de a proteja interesele Romaniei, conform News.ro.Alianta pentru Unirea ... citeste toata stirea