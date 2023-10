Presedintele AUR, George Simion, a anuntat, ieri, ca membrii formatiunii politice pe care o conduce vor initia in perioada urmatoare demersuri pentru promovarea a doua referendumuri: unul pentru definirea constitutionala a familiei ca uniunea dintre un barbat si o femeie si al doilea pentru introducerea in Constitutie a platilor in numerar.George Simion a precizat: "Conform legii se va organiza o strangere de semnaturi pentru platile in numerar, pentru introducerea in Constitutie a platilor cu ... citeste toata stirea