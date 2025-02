AUR protesteaza la inceputul sesiunii parlamentare

Parlamentarii AUR au inceput sesiunea parlamentara de luni cu un protest, purtand tricouri cu mesajul "Comunism cu fata umana", transmite news.ro.Liderul AUR, George Simion, a declarat ca acest protest este indreptat impotriva guvernarii PSD, acuzand actuala putere ca "a pus stapanire pe institutiile statului in mod dictatorial"."Vom purta aceste tricouri pe tot parcursul zilei, in plenul Camerei Deputatilor, in plenul Senatului si in plenul Camerelor reunite. Avem datoria sa devoalam pe cei ... citește toată știrea