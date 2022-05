AUR:"Puterea vrea sa falimenteze Posta Romana"

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) considera ca revendicarile lucratorilor de la Posta Romana sunt legitime si atrage atentia ca exista un plan in derulare de falimentare a companiei, pentru ca ulterior activele sa fie preluate gratuit, informeaza news.ro."Solicitarile salariatilor sunt legitime, in conditiile in care Posta Romana este premeditat devalizata prin angajati ai partidelor si firme capusa. Nu este normal ca un angajat la posta sa castige de patru ori mai putin decat la un privat, ... citeste toata stirea