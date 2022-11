Aurescu, discutii cu presedintele Frantei si omologul suedez despre aderarea tarii noastre la Schengen

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, astazi, la Paris, scurte discutii cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cu omologul suedez, Tobias Billstrom, in marja Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, transmite Agerpres."Onorat sa am o discutie scurta cu presedintele Emmanuel Macron in marja Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova de la Paris. Am multumit pentru sprijinul puternic al Frantei pentru aderarea Romaniei la Schengen", a ... citeste toata stirea