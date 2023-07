Tara noastra si Bulgaria trebuie primite in spatiul Schengen pana la finalul acestui an si Comisia Europeana trebuie sa ia in considerare luarea unor masuri pentru a impiedica abuzul de drept de veto practicat de unele state in acest caz, se arata intr-o rezolutie adoptata ieri de Parlamentul European, cu 526 voturi "pentru", 57 voturi "impotriva" si 42 de abtineri.Rezolutia a fost elaborata pe baza petitiei depuse de fostul ministru al energiei Razvan Nicolescu prin Asociatia pentru Energie ... citeste toata stirea