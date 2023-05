Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sanctionat cu amenda de 18.000 euro Autmobile Bavaria, importator al marcilor BMW, Mini, MAN si Ineos in Romania, cu argumentul ca ar fi divulgat neautorizat date cu caracter personal pentru 290 clienti/potentiali clienti, in perioada iulie - august 2022, aceste date fiind accesibile public pe pagina web a societatii."Autoritatea a finalizat, in luna mai 2022, o investigatie la operatorul Automobile ... citeste toata stirea