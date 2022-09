Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a amendat Vodafone Romania

Vodafone Romania, al doilea jucator local pe piata de telecomunicatii mobile, a fost amendat cu 2.000 euro de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pentru achizitionarea de catre terte persoane, in mod apreciat ca fraudulos, de telefoane noi in numele unor clienti ai operatorului. In lipsa verificarii respectarii procedurii de identificare a persoanei apelante, aceasta situatie ar fi permis tertelor persoane accesarea datelor din contractele incheiate ... citeste toata stirea