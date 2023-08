Procedura de obtinere a numarului EORI a fost simplificata incepand de la jumatatea acestei saptamani, dupa intrarea in vigoare a unui ordin nou semnat de Autoritatea Vamala Romana (AVR).Mai exact, este vorba despre Ordinul AVR nr. 1.760 din 8 august 2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane, publicat in Monitorul Oficial nr. 763 din 23august 2023.Prezentul Ordin inlocuieste, incepand de miercuri, Ordinul AVR nr. ... citeste toata stirea